نموذج استرشادى لشكل مشروع 5 و6 ابتدائى.. من 400 حتى 500 كلمة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع البحث لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائى يتكون من 400 حتى 500 كلمة إضافة إلى مقدمة من 40 حتى 50 كلمة، كما أعلنت الوزارة نموذج استرشادى لشكل البحث، موضحة أنه يتضمن " عنوان الموضوع ـ الرقم التعريفى للطالب ـ المقدمة ـ عناصر الموضوع ـ النتائج ـ ويختتم المشروع بالمصادر".

المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الخامس الابتدائي



أولا : السياحة، تتوفر بمصر العديد من مقومات السياحة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ففي ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أنواع السياحة في مصر ومقومات السياحة في مصر وتخيل أنك مسئول عن أحد الأماكن التي تقوم بتقديم أحد الخدماتً، و السياحية، قم بحساب عدد الزائرين صيف ً ا وشتاء والمقارنة بينهماً موضحا سبب الزيادة أو النقصانً ًوصمم ملصقات إرشادية مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها، بها معلومات ونصائح للزائرين باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية



ثانيا : الطاقة" تقوم أجهزة جسم الإنسان بالعمل على توفير الطاقة اللازمة له للقيام بأنشطته المختلفة.

- في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: دور أجهزة جسم الإنسان ومنها الجهاز الدوري في توفير الطاقة لجسم الإنسان كيف يمكن أن يكون الاحتكاك ً مصدرا لإنتاج الطاقة أو هدرها، جمع معلومات عن قراءة عداد الغاز المنزلي في 3 أشهر متتالية وقم بحساب تكلفة الاستهلاك الشهري، ثم اكتب فقرة تعبر عن الاستهلاك وكيفية ترشيده باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية



ثالثا : "الصحة" لممارسة الرياضة أثر كبير على صحة الإنسان في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: الرياضة وتأثيرها على القلب و صحة الإنسان والعادات الغذائية وعلاقتها بالصحة ودور ممارسة الرياضة في تنمية القيم مثل التسامح، ثم اكتب إرشادات لصديق لك للحث على الالتزام بالعادات الصحية باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية تتبع قراءة عداد المياه لمدة 6 أشهر ثم احسب فاتورة استهلاك المياه لمدة 6 أشهر.



رابعا : الماء: للماء أهمية كبيرة في الحفاظ على أجهزة الجسم: في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: الماء ضروري لعمل أجهزة الجسم ومنها الجهاز الدوري، وضح أهمية الماء في تركيب الدم ودوره في المحافظة على صحة الجهاز الدوري، ثم إعداد لوحة إرشادية للتوعية بالحفاظ على المياه وحساب عدد زجاجات المياة التي يستهلكها أفراد أسرتك في اليوم، الواحد ثم في 6 شهور متتالية وقم بترتيب كم الاستهلاك ترتيبا تصاعديا.

المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف السادس الابتدائي





أولا : "السياحة" تزخر البيئات المصرية مثل: (البيئة الصحراوية- البيئة الساحلية)

بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية

في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: اختيار أحد الأماكن السياحية أو الأثرية في إحدى البيئات المصرية ثم صف أهم ما يتميز به وعرض مقترحاتك للحفاظ على هذا المكان، إذا كان عدد السياح التى ترد لهذا المكان ثابت خلال 3 أسابيع متتالبية، احسب عدد السائحين، ثم اكتب رسالة إلى صديق لك في إحدى الدول الأجنبية تدعوه لزيارةً ًهذا المكان موضحا مميزاته بإحدى اللغات الأجنبية.



ثانيا : "الطاقة" الصحراء المصرية غنية بمصادر الطاقة التي يمكن الإستفادة

منها، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: مصادر الطاقة في البيئة الصحراوية، ودور الروافع في دعم الحياة في البيئة الصحراوية، وضع تصور للاستخدام الأمثل للطاقة في البيئة الصحراوية، ثم صمم بوستر لدعوة زملائك لإقامة مشروع بالصحراء المصرية، ويعتمد على أحد مصادر الطاقة باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية



ثالثا : الصحة"

يؤثر التلوث سلبا على صحة الإنسان" في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي، التلوث في البيئات المصرية وتأثيره على الصحة، اكتب فقرة عن الحد من التلوث باللغة الاجنبية، حساب عدد الايام التي تنهي فيها استهلاك شراب السعال الذيًو ًتتناوله ثلاث مرات يوميا



رابعا: الماء"

تعاني بعض البيئات المصرية من مشكلات نقص المياه في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: مشكلات نقص المياه فى البيئة الصحراوية أساليب تنمية الموارد المائية فى البيئة الصحراوية وكيفية استخدام الآلات البسيطة مثل الروافع للحصول على المياه والحفاظ عليها، ثم كتابة رسالة الى صديقك تدعوه فيها لترشيد استهلاك الماءبإحدى اللغات الأجنبية وحساب السعة الكلية للاستهلاك اليومي لأفراد أسرتك من العصير.