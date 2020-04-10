اليوم السابع
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نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:58 م
نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع" نماذج وقالب، استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب الصفين الثانى والثالث الإعدادى، حيث حددت الوزارة 3 نماذج لإجراء البحث لكل صف دراسى، متضمنة رؤوس وأسماء المشاريع والمواضيع التى حددتها الوزارة" وهى تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والبيئة والزيادة السكانية والأمن الغذائى.

واحتوت نماذج المشروعات على "عنوان الموضوع، الرقم التعريفى ثم المقدمة وعنوان الموضوع والذى يتراوح ما بين 700 حتى 800 كلمة ثم صورة، ثم النتائج وأخيرا المصادر التى سيكتب منها الطالب البحث الذى يقوم بإعداده.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت كيفية مشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصف الثالث الابتدائي.

أولا: السياحة (تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية).

في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

- أهم الأماكن السياحية وما تشتهر به وأهم منتجاتها مثل واحة سيوة – النوبة.

اختر أحد هذه الأماكن ونظم رحلة لها محددا: عدد الأفراد، ووسيلة النقل المناسبة لهذه الرحلةً، وزع عدد الأفراد على عدد الحافلات، موضحا عدد الأفراد في كل حافلة.

- اكتب كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية الأخرى.

ثانيا: الطاقة (للكهرباء استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية)، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

- أهمية الكهرباء في حياتنا - دورك في ترشيد استهلاك الكهرباء - صمم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة مع بيان هذه الأبعاد وإيجاد محيطه، ثم كتابة جمل في اللافتة تحث فيها زملائك على الحفاظ على- الكهرباء وأن تكون اللافتة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.

ثالثا: الصحة

(الصحة من أعظم النعم على الإنسان ويجب المحافظة عليها)، في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أساليب للحفاظ على الصحة، ثم فوائد الماء للحفاظ على صحة الإنسان ثم تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة (بالسنتيمتر)، للحفاظ على الصحة باللغة العربية و إحدى اللغات الأجنبية ثم حساب محيط اللافتة.

رابعا: الماء

للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات" في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

أهمية الماء للكائنات الحية (الإنسان والنبات والحيوان) ثم دورك في ترشيد استهلاك المياه وتصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة (بالسنتيمتر).

للحفاظ على الماء باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ثم حساب محيط اللافتة.


نماذج استرشادى

ابحاث وزارة التربية والتعليم

ابحاث وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادى

نماذج اجراء البحث

ابحاث الصف الثالث الاعدادى

ابحاث الصف الثالث الاعدادى 2020

ابحاث الصف الثالث الاعدادى جاهزة

ابحاث الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

ابحاث الصف الثانى الاعدادى

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