نقابة الأطباء تعلن عن إتاحة تأجيل سداد أقساط السيارات لأعضائها

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء، انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، والظروف الصعبة للأطباء بصفة خاصة، وتنفيذا لقرار البنك المركزى المصرى بالسماح بتأجيل أقساط السيارات، فقد قررت النقابة السماح للأطباء الراغبين في تأجيل سداد أقساط السيارات من المشتركين في مشروع قرض السيارات بالنقابة بتأجيل عدد 5 أقساط لمدة 5 أشهر، تبدأ من شهر أبريل 2020، وحتى شهر أغسطس 2020 المقبل.

وأضافت النقابة: علي أن ينتظم الطبيب في استكمال سداد الأقساط اعتبارا من شهر سبتمبر 2020 القادم . مع الإحاطة بأنه - وطبقا لقرار البنك المركزي - بتحميل العملاء للتكلفة الإضافية المترتبة علي التأجيل مع إعفائهم من غرامات التأخير والمصاريف ، فسوف يتم احتساب التكلفة الخاصة بتأجيل تلك الأقساط لكل طبيب علي حده ، بحيث يتم تقسيم هذه الأقساط المقرر تأجيلها بتكلفتها الإضافية علي باقي الأقساط المستحقة علي الطبيب .

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنه علي من يرغب من الأطباء في الاستفادة من هذا العرض سرعة التقدم بطلب بمقر النقابة العامة بهذا الشأن من الآن، وبحد أقصي يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 ، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من" قرض الطبيب"، فقد تم اختيار 100 طبيب أساسى، و100 طبيب آخرين كاحتياطى ، موضحه أنه علي الأطباء الفائزين سرعة التوجه إلي قسم القروض بالنقابة العامة لبدء إجراءات الحصول علي القرض، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 12 أبريل 2020، من الساعه 9 صباحا وحتي 2 بعد الظهر، وذلك بحد أقصي يوم الخميس 23 ابريل الجاري، وفي حالة عدم التقدم حتي ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الاطباء الاحتياطين بأولوية الترتيب.