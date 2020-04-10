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نجاح فريق طبى عراقى فى اسئصال ورم سرطانى من مصاب كورونا.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:39 م
نجاح فريق طبى عراقى فى اسئصال ورم سرطانى من مصاب كورونا.. صور مريض كورونا قبل استئصال الورم
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن نجاح فريق طبى عراقى، فى إجراء عملية جراحية نادرة لمصاب بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، عبر استئصال ورم سرطانى ضخم كان يعانى منه فى ذراع، داخل المستشفى الكندى فى العاصمة العراقية بغداد.

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وقالت الصحة العراقية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "صحة بغداد الرصافة تجرى عملية نادرة لرفع ورم سرطانى من مريض مصاب بفيروس كورونا يرقد فى مستشفى ابن الخطيب، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى سعدون حققت ملاكاتنا الطبية والصحية إنجازًا عالميًا نادر على يد أبطال صحة بغداد الرصافة لمريض بعمر 15 سنة مصاب بفيروس كورونا المستجد ويرقد فى مستشفى ابن الخطيب وبحاجه إلى عملية طارئة فى ذراعه نتيجة إصابته بورم سرطانى".
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وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم إجراء العملية بنجاح وتحت التخدير المناطيقى فى المستشفى الكندى ومن قبل كوادر المستشفى الكندى، موضحة أن المريض الآن يرقد فى ردهة العزل فى مستشفى الكندى التعليمى وصحته مستقرة، وتسجل هذه العملية على مستوى العالم من أوائل العمليات التى تجرى لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد".

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وكانت السلطات الصحية فى العراق، سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حتى نهاية أمس الخميس، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 1232 حالة.

على جانب آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خطر استغلال مجموعات إرهابية لتفشى فيروس كورونا فى العالم، لشن هجوم فى أى مكان واستخدام الفيروسات كسلاح بيولوجى، ولفت جوتيريش فى مداخلة عبر الفيديو، خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت جائحة كورونا، إلى أن نقاط الضعف وسوء التجهيز الذى ظهر حاليا مع انتشار فيروس كورونا، يعطى فكرة عما سيكون عليه الوضع فى حال حدث هجوم بيولوجي، لافتا إلى أن حالة التخبط وعدم اليقين التى يعيشها العالم حاليا تجعل آثار أى هجوم بيولوجى أكثر خطورة.

 

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