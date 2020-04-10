اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يتابع أعمال تعقيم وتطهير المنشآت العامة

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:57 م
نائب محافظ قنا يتابع أعمال تعقيم وتطهير المنشآت العامة نائب محافظ قنا يتابع أعمال تعقيم المنشآت
قنا- وائل محمد

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تابع نائب محافظ قنا أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة والشوارع  بمركز ومدينة قنا ، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت  بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أنه يتم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم واسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، وأضاف أن أعمال التعقيم تقوم بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني  بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ، مؤكدا علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري بالمحافظة ، مجددا شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني علي دورها البارز في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات  الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلي قيام عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بالمحافظة والشباب المتطوعين بتنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث شملت الأنشطة المنفذة توعية المواطنين بالإجراءات السليمة للوقاية من الفيروس وتنظيم حركة المواطنين في أماكن تلقي الخدمات العامة كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي بالإضافة إلي تقديم عدد من المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمتضررة من الإجراءات أتي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة خطر كورونا.

وكان محافظ قنا، ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.

جدير بالذكر، أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

 

 


نائب محافظ قنا

حملات التعقيم

مدرية تضامن قنا

اخبار محافظات

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