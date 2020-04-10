اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 08:11 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا قبل الأوان

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:00 م
منظمة الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا قبل الأوان أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة
جنيف زوريخ (رويترز)

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دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الجمعة، إلى توخى الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس فى مؤتمر صحفى إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا فى القيود لكن فى الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدى إلى عودة فتاكة" للفيروس.

 

وأضاف أن هناك "تباطؤا" فى انتشار الوباء فى بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" فى الانتشار فى دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية فى 16 دولة أفريقية.

 

 


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