منظمة الصحة العالمية: اليابان قد تحتاج لتكثيف إجراءات مكافحة كورونا

زوريخ جنيف (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن اليابان ربما تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع مرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات فى بعض المناطق بالبلاد ليس لها صلات معروفة بمصادر أخرى للتفشي.

وقال مايكل ريان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة فى مؤتمر صحفى "شهدت اليابان حالات إصابة بكوفيد-19 فى ثلاث مقاطعات من بينها طوكيو دون أن يكون لها صلة بسلاسل الانتقال المعروفة".

وأضاف "هذا أمر سيء ولكنهم يبحثون فيه... وتطمئننى البيانات التى اطلعت عليها اليوم أنهم يتابعون ذلك بقوة" لكن ربما يتعين على اليابان تكثيف الإجراءات فى بعض المقاطعات.