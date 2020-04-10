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مقتل وإصابة 12 مسلحًا من طالبان في اشتباكات بإقليمى زابل ولوجار فى أفغانستان

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:20 م
مقتل وإصابة 12 مسلحًا من طالبان في اشتباكات بإقليمى زابل ولوجار فى أفغانستان حركة طالبان
وكالات

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قال الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، إن تسعة مسلحين من حركة طالبان قتلوا على يد قوات الأمن وأصيب ثلاثة آخرين خلال اشتباكات وقعت في إقليمي زابل ولوجار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

 

وأعلن فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن مسلحين من طالبان كانوا يخططون لمداهمة نقاط أمن في منطقة أرغنداب بإقليم زابل.

وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية دفاعية أسفرت عن مقتل 7 من مسلحي الحركة وإصابة 3 آخرين.

وأشار الى قوات الأمن قتلت اثنين آخرين من مسلحي طالبان خلال اشتباكات وقعت في ضواحي عاصمة إقليم لوجار أثناء شن مسلحين من الحركة هجومًا على نقاط أمن هناك.

 

 


حركة طالبان

افغانستان

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