معهد الصحة العامة بالإسكندرية يطالب المواطنين بارتداء الكمامة

وجه المعهد العالي للصحة العامة التابع لجامعة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، نصيحة إلى المواطنين بإرتداء الماسك عند الاضطرار إلي الخروج من المنزل خاصة في الأماكن المزدحمة.
وأضاف البيان، أن من الممكن استخدام الماسك القماش كما يمكن أن نصنع هذا الماسك بأنفسنا علي أن يناسب الوجه بشكل مريح ومحكم، وتكون له علاقات أو حلقات الأذن، ويشمل طبقات متعددة من القماش، ويسمح بالتنفس بدون قيود، وتكون خامته يمكن غسلها وتجفيفها دون تلف أو تغيير في الشكل.
وأشار البيان إلى ضرورة غسل الماسك القماش أو تنظيفه بانتظام بشكل روتيني حسب طريقة ومدة الاستخدام، وأن تنظيف الماسك في الغسالة كافي لغسل ماسك الوجه بشكل صحيح.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
يأتى ذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
يذكر أن طلقت وزارة الصحة والسكان تطبيق عبر الهواتف المحمولة باسم "صحة مصر" وهو البرنامج الرسمى المعتمد من وزارة الصحة المصرية للتوعية والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.
ويمكنك الوثوق فى محتوى البرنامج نظرا لأن جميع المعلومات والبيانات فى البرنامج معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة المصرية، وتحدث باستمرار تبعا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.
ويوفر البرنامج أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة أعراضك وقياساتك الحيوية عند وجود اشتباه في المرض وإرشادك لكيفية التصرف طبقا لحالتك.
وظائف البرنامج:
1- الإبلاغ :
وفى هذا الجزء يمكنك أن تقوم بالإبلاغ عن حالتك أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها البرنامج وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها ونتيجة لمدى احتمال الإصابة سيتم توجيهك لكيفية التصرف وما هو الإجراء المناسب لحالتك أو لحالة الشخص المبلغ عنه.
2- الإشعارات:
سيصلك رسائل تنبيه إذا ما اقتربت من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات حتى تأخذ حذرك وتتجنب الإصابة ويستلزم تفعيل هذه الخاصية السماح للبرنامج بتتبع موقعك وتفعيل هذه الخاصية في تليفونك المحمول.
3- مقالات:
وتشمل مقالات متنوعة وشاملة عن كل ما يهمك من أساليب الوقاية والعادات أو الأخطاء التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى ونصائح تقوية المناعة وكيفية التعامل في كافة المواقف اليومية لتجنب العدوى بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.
4- الأسئلة الشائعة:
ردود وافية ومستفيضة عن كل التساؤلات التي تدور بذهنك حول المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها وذلك في صيغة سؤال وجواب.
5- تحدث معنا:
ويمكنك عن طريق هذه الخاصية التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق الواتساب حيث يحولك البرنامج مباشرة للرقم الخاص على برنامج واتساب.
6- أرقام تهمك:
يعرض البرنامج لك كافة الأرقام والروابط التي تمكنك من التواصل مع وزارة الصحة بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.
7- خاصية التنبيهات الصوتية:
وتحتوى على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين نحبهم لتذكيرك وتنبيهك لإرشادات الوقاية والحماية من العدوى. ويمكنك التحكم في تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.
ويحتاج البرنامج إلى الدخول على الإنترنت لأول مرة لتحميل محتوى الموضوعات والأسئلة وللتتأكد من أن محتوى البرنامج لديك يتضمن أحدث المعلومات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.
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