معهد الصحة العامة بالإسكندرية يطالب المواطنين بارتداء الكمامة

وأضاف البيان، أن من الممكن استخدام الماسك القماش كما يمكن أن نصنع هذا الماسك بأنفسنا علي أن يناسب الوجه بشكل مريح ومحكم، وتكون له علاقات أو حلقات الأذن، ويشمل طبقات متعددة من القماش، ويسمح بالتنفس بدون قيود، وتكون خامته يمكن غسلها وتجفيفها دون تلف أو تغيير في الشكل.

وأشار البيان إلى ضرورة غسل الماسك القماش أو تنظيفه بانتظام بشكل روتيني حسب طريقة ومدة الاستخدام، وأن تنظيف الماسك في الغسالة كافي لغسل ماسك الوجه بشكل صحيح.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

يأتى ذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".