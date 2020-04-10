اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:59 م
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مصنع التغذية المدرسية بدمياط يبدأ إنتاج الحلويات بأسعار مناسبة.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:40 م
مصنع التغذية المدرسية بدمياط يبدأ إنتاج الحلويات بأسعار مناسبة.. صور جانب من المنتجات
دمياط معتز الشربينى

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بدأ مصنع التغذية المدرسية بدمياط تنفيذ تجربة إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية تطرح فى الأسواق بأسعار تسهم فى محاربة الغلاء واستغلال التجار، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة باستغلال مصانع التغذية فى التخفيف عن كاهل المواطن مع قدوم شهر رمضان المبارك .

 

وقال أحمد تعيلب، مدير التوزبع بمصنع التغذية المدرسية بدمياط لـ"اليوم السابع"، إنه بدأت بالفعل أعمال تجارب لتنفيذ إنتاج منتحات غذائية جديدة تلبى احتياجات المواطنين خاصة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا وتوقف العمل عن إنتاج التغذية المدرسية، ومع حلول شهر رمضان الكريم تم إجراء تجربة لإنتاج الكعك والبسكويت والبتى فور والغريبة، وجاءت نتيجة التجربة بنسبة نجاح عالية وأصبح المصنع جاهز للإنتاج بكميات كبيرة.

 

وأضاف أنه جار التواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لعرض الإنتاج والموافقة على إنشاء منفذ بيع أمام المصنع لخدمة الجمهور، مشيرا إلى أن السعر سيكون مناسب للمستهلك لتخفيف الأعباء.

 

وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى الزراعات المحمية وقطاع الإنتاج قد قامت بزيادة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 15 إلى 20 و25%، لرفع العبء عن المواطن، والتنسيق المستمر بين مديريات الطب البيطرى والجهات للرقابة على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.

 

وقال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن منافذ الزراعات المحمية تعمل من الساعة الثامنة حتى الخامسة مساء يوميا، مضيفا أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بالمنافذ، مشير إلى أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد ، والحمام، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى بـ 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وهناك تخفيضات على  السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدأ من 20 إلى 25%، لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، أنه تقرر طرح المزيد من معروض اللحوم البلدى ، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت ، والسمن، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل، مشير إلى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع  المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

 

جانب من المنتجات (1)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (2)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (3)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (4)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (5)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (7)
جانب من المنتجات 

 

جانب من المنتجات (8)
جانب من المنتجات 

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