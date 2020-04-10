مصادر طبية:سلبية فحص سائقى الإسعاف والتمريض فى مستشفى العزل بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل والحجر الصحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،عن ظهور نتائج عينات كافة سائقى سيارات الإسعاف، وفرق التمريض داخل المستشفى، والتى جاءت سلبية تماماً، وذلك مع موعد تغيير الطاقم الطبى والتمريض والإسعاف الثانى من المستشفى تمهيداً لوصول وإستلام الفريق الطبى الثالث العمل داخل المستشفى.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أمس الخميس، عن خروج 14 حالة جديدة عقب تعافيها، ووجهت الدكتورة إلهام محمد محمود ،مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس.

ومن جانبه قال وليد الضوى ، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى، أن تلك الخطوات بتعافى المصابين تعد ضمن سلسلة نجاحات الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك بعد أن شهدت المستشفى منذ 14 مارس الماضى حتى الأحد الماضى، شفاء 84 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، مشدداً على أن النتائج مبشرة وهناك حالات ستخرج تباعاً من المستشفى فور مثولهم للشفاء، مضيفاً أن الفريق الطبى الذى يعمل على مصابى فيروس كورونا.

كما أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً، وكان أطباء وممرضى المستشفى قد قدموا رسالة مهمة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به.