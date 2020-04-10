مصادرة 1350 لتر كحول فى أحد المحلات بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 2400 زجاجة زيت طعام و 1350 لتر كحول فى حملات تموينية مفاجئة على المحال التجارية والمصانع والمخابز بمركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان، حيث قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بالتنسيق مع جهاز حمايه المستهلك بحمله على الاسواق والمحال التجارية والمخابز بالمدينه وتم تحرير المحاضر الآتية:

المحضر رقم 290 جنح ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب محلات بيع المطهرات بالاردنيه فتم ضبط عدد 8 براميل كحول زنه الواحد 170 لتر كحول بإجمالى 1350 لتر كحول وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما شنت إدارة تموين فاقوس حملة تموينية على المحلات العامة والمصانع الغير مرخصة وقد أسفرت الحملة عن:

ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة لتعبئة زيت طعام بناحية الصالحية القديمة، وتم التحفظ على عدد 200 كرتونة زيت طعام سندباد المروة بداخل كل كرتونة عدد 12 زجاجة بإجمالي 2400 زجاجة زيت طعام ، تحت اذن وتصرف النيابة العامة وبرقم جنحة 12705 لسنة 2020مركز شرطة فاقوس ضد/ ا ا ع بناحية الصالحية القديمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

وأعلن حصاد الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى مجابهة فيروس كورونا خلال الفترة من 16 حتى 31 مارس 2020 ، موضحا انه تم غلق وتشميع 776 كافية ومقهى ومصادرة 1663 شيشة وغلق 1136 مركز تعليمى وحضانة و 131 قاعة أفراح و299 نادى رياضي وفض 375 سوق وتطهير وتعقيم 2220 منشأة خدمية وحكومية.