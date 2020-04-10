"مستقبل وطن" بأسوان يواصل حملات تطهير وتعقيم مدينتى إدفو ودراو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

واصل حزب مستقبل وطن فى محافظة أسوان، تنظيم حملات التطهير والتعقيم ومبادرات خفض أسعار السلع الغذائية فى مختلف المراكز المدن من أجل التصدى لفيروس الكورونا المستجد، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.و برعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة

وذكر الحزب فى بيان صحفى، أنه فى مركز إدفو قامت أمانة الحزب بتعقيم وتطهير مبنى مطحن حورس التابع لشركة مطاحن مصر العليا وشملت عملية التعقيم المكاتب الإدارية بالمطحن ومنطقة الصوامع والتخزين.

كما توجه أعضاء أمانة مركز ادفو لتعقيم وتطهير مقر موقف السيارات الذى يضم كافة أنواع مركبات النقل سواء النقل الداخلى أو المتجه إلى مراكز ومدن المحافظة أو إلى بقية المحافظات المجاورة ،كما شكل أعضاء الأمانة مجموعات تولت التوعية بالوقاية وشرح خطوات التوجه إلى المستشفى حال ظهور أى من أعراض المرض أيضاً قامت هذه المجموعات بتوزيع المطهرات الكحولية والكمامات وقفازات واقية لجموع الجماهير المترددة على موقف السيارات الكبير بمدينة ادفو.

كما قامت أمانة مركز دراو بمواصلة أعمال التعقيم والتطهير بقرية المنصورية حيث شملت الحملة تعقيم وتطهير الشوارع والمبانى الخدمية تخدم جمهور المواطنين بالقرية وذلك بمتابعة من عطا الخربوطلى أمين العضوية بالمحافظة و عبد العزيز العزايزى أمين تنظيم المركز ومحمود عادل أمين إعلام دراو.

ومن ناحية أخرى، أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن فى مركز دراو اليوم مبادرة ضد الغلاء تعمل هذه المبادرة على مواجهة جشع ومغالاة التجار فى المواد الغذائية برعاية هذه المبادرة السيد عبد العزيز حسب الله عضو أمانة مركز دراو حيث تأتى هذه المبادرة فى ضوء ما تتخذنه الدولة من تدابير احترازية ضد تفشى وباء كورونا ومنع بعض التجار الجشعين من استغلال أزمة الكورونا لرفع الأسعار.



