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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات للاجئين السوريين في مخيم الزعترى

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:26 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات للاجئين السوريين في مخيم الزعترى مركز الملك سلمان للإغاثة
وكالات

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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، راجع العيادات يوم أمس 204 مرضى، حيث استقبلت عيادة الباطنية 51 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 43 طفلا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 16 مريضا ، وقسم عيادة الأسنان 12 مريضًا.

 

كما استقبلت العيادة النسوية 64 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 11 مريضًا ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل تحليل ل 5 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء صور شعاعيه لمريضين اثنين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.

 


مركز الملك سلمان للإغاثة

الملك سلمان

الاردن

لاجئين

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