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مركز السموم بالإسكندرية: البكتيريا السامة بالفسيخ لا تنكسر بالليمون ولا الخل

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:16 م
مركز السموم بالإسكندرية: البكتيريا السامة بالفسيخ لا تنكسر بالليمون ولا الخل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وجه مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، بعض الإرشادات الصحية مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع الذي يقبل فيه المواطنون على تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين.

وقال المركز خلال البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، أن البيكتريا المتسببة لتتسمم الفسيخ لا تنكسر بالملح أو بالليمون أو بالخل أو التمليح في المنزل فهذا مفهوم خطأ، لأن البكتيريا تنكسر فقط بالنار من خلال وضع السمك الفسيخ في الفرن أو الزيت حتى يصل إلى درجة الغليان.

وأضاف أن بكتيريا المتسببة في التسمم من الفسيخ لا علاقة لها بنظافة البائع أو إعداد الأسماك المملحة في المنزل، لأن البكتريا موجودة في داخل السمك واللحمة والفراخ وفي الجو وفي المعلبات.

وكان قد حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، المواطنين من تسمم الفسيخ الذي يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس، وذلك مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع.

وأضاف المركز خلال البيان الصادر عنه، أن هذه الحالة تتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد البيان على أن تسمم الفسيخ يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسئولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها العضلات المسئولة عن التنفس، مما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان اطلقت تطبيقا عبر الهواتف المحمولة باسم "صحة مصر" وهو البرنامج الرسمى المعتمد من وزارة الصحة المصرية للتوعية والإرشاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

ويمكنك الوثوق فى محتوى البرنامج نظرا لأن جميع المعلومات والبيانات فى البرنامج معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة المصرية، وتحدث باستمرار تبعا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.

 


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