اليوم السابع
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مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:13 م
مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية.. صور جانب من إزالة التعديات
المنيا – حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الخميس 75 حالة، على مساحة 2 فدان و20 قيراط و13 سهم، على أراضى زراعية، و 42 حالة إزالات مبانى على مساحة 6041 م2 .

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدى بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة فى الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وكان المحافظ قد تابع أمس خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت فى استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

 

مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي (1)
مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي

 

مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي (2)
مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي 

 

مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي (3)
مراكز المنيا تُزيل 75 حالة تعد على الأراضى الزراعي

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وحدات محلية

ازالة تعديات

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