مدير شباب ورياضة الأقصر يحضر اجتماعا مع الوزير أون لاين لمتابعة مشروعات دعم الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

حضر حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع أون لاين مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع كافة مديرى المديريات بمختلف المحافظات، حيث تناول الإجتماع آخر المستجدات على صعيد الإجراءات الاحترازية، وتحويل مشروعات الوزارة الفنية والثقافية أون لاين، وتقرر خلال الإجتماع بدء أعمال إطلاق قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة بالمحتوى الثقافى والتعليمى المطلوبة لكافة الأعمار لخدمة الجميع بمختلف أرجاء الجمهورية.

وأوضح مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم استكمال تدريب المشاركين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للشباب من داخل منازلهم فى ظل حظر التجوال وبمتابعة أون لاين مع مدربيهم، وذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة وغلق مراكز الشباب مع تطبيق قرار حظر التجوال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف صلاح رشوان وكيل المديرية للشئون الرياضية.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم استكمال تدريبات الشباب من المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تايكوندو والمشروع القومى الواعدين في لعبة المصارعة، من المنزل عن طريق التواصل أون لاين بالمدربين مع اللاعبيين المشاركين بالمشروع، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بفترة فرض الإجراءات الاحترازية وتقل لياقته البدنية خلال تلك الفترة.

وكان قد عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسبوع الماضى، اجتماعاً مع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بسياسات العمل بالهيئات الشبابية والرياضية، وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتناول الاجتماع للمبادرتين التى تنفذهما الوزارة بمشاركة مجموعات من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب والحركة الكشفية والمتطوعين، وتتمثل المبادرة الأولي فى قيام الشباب بأعمال التطهير والتعقيم والتنظيف لمجموعة من القري والمناطق بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة مع الالتزام بكافة عوامل السلامة والاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء القيام بأعمال التعقيم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للشباب فى إطار خدمة مجتمعهم، والمبادرة الثانية تأتي تحت عنوان "رياضتك فى بيتك" للتشجيع على ممارسة الرياضة فى البيت أثناء الفترة الراهنة.



مدير شباب ورياضة الأقصر يحضر إجتماع مع الوزير أونلاين



إجتماع مع الوزير أونلاين لمتابعة مشروعات دعم الشباب