اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 08:05 م
خالد صلاح
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مديرة صندوق النقد تشكل لجنة استشارية خارجية لشؤون أزمة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:20 م
مديرة صندوق النقد تشكل لجنة استشارية خارجية لشؤون أزمة كورونا كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى
واشنطن (رويترز)

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أعلنت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأى فى تحديات السياسات، بما فى ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادى الهائل.

تضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد فى سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.

وقال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع مع جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين بالصندوق عدة مرات سنويا.

 

 


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