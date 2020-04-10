اليوم السابع
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مدعى عام روسيا: ستحجب "الأخبار الكاذبة" التى تنتقد إجراءات مكافحة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:40 م
مدعى عام روسيا: ستحجب "الأخبار الكاذبة" التى تنتقد إجراءات مكافحة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو (رويترز)

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قال مكتب المدعى العام الروسى، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة حجب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى تروج "أخبارا كاذبة" تنتقد إجراءات الحجر الصحى التى اتخذتها مدينة موسكو للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

وكشف المسؤولون فى موسكو عن تطبيق للتتبع الإلكترونى ويخططون أيضا لوضع نظام رموز (كيو آر-كود) لإظهار رموز للشرطة التى تراقب الالتزام بإجراءات العزل العام فى روسيا حيث تم تسجيل 94 حالة وفاة وما يقرب من 12 ألف حالة إصابة بالفيروس.

 

وقال مكتب المدعى العام إن فيديو اتهم فيه رجل السلطات بمحاولة إقامة "معسكر اعتقال رقمي" أذاع كذبا أن انقلابا يحدث حاليا، وأضاف المكتب أن منشورا آخر ادعى كذبا وجود تصاريح خاصة تسمح لحامليها بالتحرك فى المدينة بحرية.

 

وقال "يواصل مكتب المدعى العام اتخاذ الإجراءات التى تقيد الدخول على مصادر معلومات تنشر أخبارا كاذبة عن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد". وأضاف أنه طُلب من هيئة تنظيم الاتصالات حذف الفيديو.

 

وأصدرت روسيا العام الماضى تشريعا يفرض غرامات كبيرة على الذين ينشرون معلومات مضللة أو يهينون الدولة مما أثار انتقادات لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين بسبب زيادة الرقابة.

 

 


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