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مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:40 م
مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا وتكذب 12 شائعة.. وتؤكد: مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة.. ومجلس الوزراء: لا صحة لطرح علاج للفيروس أو نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا وتكذب 12 شائعة.. وتؤكد: مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة.. ومجلس الوزراء: لا صحة لطرح علاج للفيروس أو نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

ـ «اتصالات النواب» تبحث مواجهة «كوفيد 19» أون لاين.. أول اجتماع بالفيديو كونفرانس فى البرلمان.. اللجنة توصى بزيادة الخطوط الساخنة للصحة للإبلاغ عن الإصابات والإتاحة المجانية للمواقع التعليمية ودعم شبكات المحمول للأطباء.. اللجنة توصى بزيادة الخطوط الساخنة للصحة للإبلاغ عن الإصابات والإتاحة المجانية للمواقع التعليمية ودعم شبكات المحمول للأطباء.. البنود التفصيلية تكشف انخفاض الضريبة المُتوقعة من البترول والقناة والتجارة الدولية.. و82.3% من القيمة المضافة على المستورد و 1.5 مليار جنيه على الفنادق والمطاعم

 

ـ عين على «كورونا» وعين تلاحق المخالفات.. إزالة 5 آلاف مخالفة وتعد على أراضى الدولة والرقعة الزراعية بالمحافظات
 

ـ بعد نجاح امتحان 600 ألف طالب ثانوى بالتابلت.. هل يستحق طارق شوقى اعتذارا ممن هاجموا مشروعه لتطوير التعليم؟

 

ـ تخصيص خط سير منفصل بمستشفيات الحميات والصدر للمشتبه فى إصابتهم بكورونا.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة الفيروس.. و297 سرير رعاية مركزة و 266 جهاز تنفس بمستشفيات العزل الجامعية

ـ تجارب على الدواء اليابانى «أفيجان» لعلاج كورونا.. وزير التعليم العالى: ستكون هناك عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية قريبا.. ومبكر جدا أن نقيم نتائج الدواء

 

ـ يومياً على صفحات «اليوم السابع».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى التاريخ
 
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