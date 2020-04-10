اليوم السابع
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محمد بن راشد: السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى خوف

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:22 م
محمد بن راشد: السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى خوف محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى أن الجدل الذى كان دائرا فى السابق حول من يقود الآخر السياسة أم الإقتصاد، أثبت لنا أن الصحة هى التى تقود.

 

وقال بن راشد عبر حسابه على تويتر، "بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان ؟ واكتشفنا في زمن الكورونا ..أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ..وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.."

محمد بن راشد على تويتر
محمد بن راشد على تويتر

 

وكان مجلس الوزراء الإماراتى اعتمد منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية وذلك ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحتزازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ .

 

وتفصيلاً ينص القراربحسب صحيفة البيان على إمكانية منح الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة في الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية وبراتب إجمالي لرعاية الأبناء الذين لايزيد أعمارهم عن 16 عامًا ويستثنى من شرط العمر الأبناء من أصحاب الهمم، وذلك في حال تم وضع الزوج الآخر للموظف في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المحلية.

 

كما يشمل القرار الموظفين الذين يعمل أزواجهم أو زوجاتهم في إحدى الوظائف الصحية الحيوية كالأطباء أو الممرضين أو المسعفين أو غيرهم من الوظائف الفنية الطبية التي تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي، وذلك طوال الفترة الطارئة التي تشهدها الدولة.

 

 


محمد بن راشد

السياسة

الاقتصاد

الصحة

كورونا

كورونا نيوز

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