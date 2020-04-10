محافظ سوهاج يلغى احتفالات العيد القومى للمحافظة.. ويهنئ المواطنين

سوهاج - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن إلغاء احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام، والذي يوافق اليوم الجمعة ، وذلك تضامنا مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وهنأ المحافظ المواطنين بحلول ذكرى العيد القومي الذي يوافق العاشر من ابريل من كل عام، احتفالا ببسالة ونضال أهالي جهينة في مقاومة الحملة الفرنسية من خلال ملحمة وطنية، وتم تحديد هذا اليوم لتخليدها في تاريخ النضال الوطني المصري، والذي يبين مدى لحمة وترابط الشعب المصري على مر العصور في الدفاع عن أراضيه، وعن وطننا الغالي مصر، مضحيا بكل غالي وعزيز في سبيل أمن الوطن وسلامة أراضيه، وتقدم المحافظ بخالص التمنيات بأنه يحفظ الله وطننا العزيز من كل سوء.

وأكد محافظ سوهاج على الاستمرار في بذل قصارى الجهد في تقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف والطرق والتطوير بعدد من القطاعات، وكذا الاستمرار في متابعة العمل بالمشروعات القومية دون تقصير.