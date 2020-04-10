محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق مصنع الإسفنج بحي الكوثر

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج موقع حريق مصنع الإسفنج، الذي نشب به حريق مساء أمس، بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية لحي الكوثر؛ وذلك للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم لصاحب المصنع لمساعدته في تلافي نتائج الحريق والعمل على سرعة إعادة تشغيل المصنع.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة والتنسيق بين جمعية المستثمرين وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة للعمل على تقليل حجم الآثار الناجمة عن الحريق .

واستمع المحافظ خلال جولته من صاحب المصنع لملابسات الحادث، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم لصاحب المصنع والوقوف بجانبه حتى يستطيع إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى .

رافق المحافظ خلال جولته كلا من أمد الشطوري رئيس حي الكوثر، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بالكوثر، والمهندس ماجد جورج مدير المنطقة الصناعية بالكوثر.