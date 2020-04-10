محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير فندق "ميريت آمون" بمدينة ناصر

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق ميريت آمون التابع للمحافظة بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، رافقه خلال التفقد كل من "طلعت الزيات رئيس مجلس إدارة الفندق، ومحمود إمام المدير التنفيذي للفندق.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية تطوير ورفع كفاءة الفندق، واستغلال الإمكانات المتاحة، وذلك في إطار تعظيم موارد المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مكان مناسب لاستقبال ضيوف المحافظة.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الفندق، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة واجهة الفندق، وتطوير الحديقة وشبكة الكهرباء، وأعمال الدهانات، مشيرا إلى رفع كفاءة بعض الغرف، واستمرار أعمال تطوير جميع غرف الفندق حتى يظهر بالشكل اللائق .

الجدير بالذكر أن الفندق مقام على مساحة 4 الاف متر، ويتكون من دور أرضى وثلاث طوابق علوية، ويشمل 28غرفة متنوعة ما بين غرف "فردية، ومزدوجة، وثلاثية"، بالإضافة إلى قاعتين للاجتماعات والأفراح، ومطعم مركزي، وحديقتين.

وفى وقت سابق أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن إلغاء احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام، والذي يوافق اليوم الجمعة ، وذلك تضامنا مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وهنأ المحافظ المواطنين بحلول ذكرى العيد القومي الذي يوافق العاشر من ابريل من كل عام، احتفالا ببسالة ونضال أهالي جهينة في مقاومة الحملة الفرنسية من خلال ملحمة وطنية، وتم تحديد هذا اليوم لتخليدها في تاريخ النضال الوطني المصري، والذي يبين مدى لحمة وترابط الشعب المصري على مر العصور في الدفاع عن أراضيه، وعن وطننا الغالي مصر، مضحيا بكل غالي وعزيز في سبيل أمن الوطن وسلامة أراضيه، وتقدم المحافظ بخالص التمنيات بأنه يحفظ الله وطننا العزيز من كل سوء.



