محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير بالمحافظة.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اصطفاف معدات وأجهزة التطهير التابعة للمحافظة، وذلك للتأكد من جاهزية العناصر والمعدات والأطقم الفنية المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالمحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الدولة وفرت مختلف المعدات وأجهزة التطهير والأطقم الفنية فى مختلف القطاعات للحد من انتشار الفيروس المستجد ومواجهة تداعياته، فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها كافة الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، لافتًا إلى أن الدولة دفعت بعدد من المعدات وأجهزة التعقيم والتطهير بكافة المحافظات لدعمها فى القيام بحملات التطهير المكثفة فى كافة الأنحاء، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تقوم بحملات تطهير مكثفة على مدار اليوم فى كافة الأحياء والمؤسسات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والطرق والشوارع بنطاق المحافظة، تحت إشراف اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للحد من الوباء الحالى والحفاظ على سلامة وصحة المواطن.

من ناحية أخرى، شهد شارع عاطف السادات اليوم بدء أعمال تخطيط الشارع، وذلك بعد أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة التى شهدها الشارع، تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى إطار الاهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء بالمحافظة وخاصة الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة.

وبدأت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع عاطف السادات منذ حوالة أسبوعين، بالتوازى مع أعمال الرصف ورفع كفاءة التى تشهدها عدد من شوارع بمختلف الأحياء ومنها شارع البترول، حيث شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مختلف الطرق بالمحافظة وخاصة الحيوية منها لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام إلى جانب الشكل الحضارى للمحافظة.