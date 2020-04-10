اليوم السابع
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محافظ المنيا: ضبط مصنع للكمامات والمطهرات بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:37 م
محافظ المنيا: ضبط مصنع للكمامات والمطهرات بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية مصنع للكمامات والمطهرات بدون ترخيص
المنيا – حسن عبد الغفار

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قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، نجحت في ضبط مصنع بالمنطقة الصناعية، يعمل على تصنيع الكمامات وإنتاج مستحضرات ومطهرات بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 
وأكد المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة بكافة القطاعات وتشديد الرقابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضبط المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
 
وأجري المحافظ ونائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، جولات تفتيشية مفاجئة، على عدد من شركات المستلزمات الطبية، ومخازن الأدوية بعدد من المراكز، واسفرت الحملات عن ضبط مخازن للأدوية بدون ترخيص، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية آخري خاصة بالمستشفيات غير مسموح ببيعها أو التداول في الصيدليات، وتم التحفظ على المضبوطات.

 


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اخبار المنيا

مصنع كمامات

فيروس كورونا

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