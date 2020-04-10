محافظ المنيا: ضبط مصنع للكمامات والمطهرات بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية

وأكد المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على كافة القطاعات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة بكافة القطاعات وتشديد الرقابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضبط المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأجري المحافظ ونائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، جولات تفتيشية مفاجئة، على عدد من شركات المستلزمات الطبية، ومخازن الأدوية بعدد من المراكز، واسفرت الحملات عن ضبط مخازن للأدوية بدون ترخيص، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية آخري خاصة بالمستشفيات غير مسموح ببيعها أو التداول في الصيدليات، وتم التحفظ على المضبوطات.