محافظ المنوفية: انطلاق أعمال أكبر حملة تطهير وتعقيم وقائية بنطاق المحافظة

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم وتكثيف الحملات أيام الجمعة والسبت لاستغلال أوقات الحظر، مشيراً إلى أنه تم توفير 240 طن كلور لاستخدامه في أعمال التطهير.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة والطب البيطري والجمعيات الأهلية لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .

وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالوقوف صفاً واحداً ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تلك الحملة للحدمن إنتشار الفيروس ، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة حفاظاً على الصحة العامة .

كان محافظ المنوفية قد شهد حملة لاصطفاف معدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية والبشرية المدربة للوقوف علي مدي جاهزيتها وإستعدادها لتنفيذ أكبر حملة تعقيم على مستوى المحافظة وإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تطهير 62 ألفا و594 مبني ومنشأة بنطاق المحافظة خلال الفترة من 23 مارس وحتي 9 أبريل الجاري ، يأتي هذا في إطار خطة أعمال التطهير والتعقيم كما بلغ عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 619 خلال تلك الفترة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإغلاقها .

وأضاف المحافظ أن عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم التي تم مصادرة الشيشة بها لنفس الفترة بلغ 368 ، فيما بلغ عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها 453 مركز وسنتر تعليمي في حين بلغ عدد الأسواق التي تم إلغاؤها 1083 وعدد قاعات الأفراح والنوادي التي تم إغلاقها بلغ 502 .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.