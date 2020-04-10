اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تطهير 6726 مبنى حكومى واستمرار أعمال التطهير خلال حظر التجوال

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:43 م
محافظ القليوبية: تطهير 6726 مبنى حكومى واستمرار أعمال التطهير خلال حظر التجوال محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، حملة التطهير والتعقيم المكبرة التى تقوم بها مدينة بنها، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وقد رافقه خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، حيث تم الإشراف على تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بالمدينة وقري مدينة بنها.

وأكد المحافظ، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية  المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات حيث تم تطهير 6726 مبنى حكومى ومدارس ومستشفيات ومراكز شباب ووحدات بيطرية ومساجد وكنائس خلال الايام القليلة الماضية.

وتابع المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والاحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.

أعمال التطهير بالقليوبية
أعمال التطهير بالقليوبية

 

تطهير كوبري كفر الجزار
تطهير كوبري كفر الجزار

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية يتابع حملة التطهير
محافظ القليوبية يتابع حملة التطهير

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فيروس كورونا

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