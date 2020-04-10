محافظ القاهرة يترأس حملة إزالات مخالفة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة مكبرة لإزالة 10 مبانى مقامة بدون ترخيص على جانبى ترعة الطوارئ بحي السلام أول، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية .

وحذر محافظ القاهرة المخالفين " أينما تكونوا ستدرككم يد القانون التى لن تستثنى أحدًا وسيتم فرض هيبة الدولة على الجميع “.

محافظة القاهرة: استرداد 15 فدان أملاك دولة بمحيط محور ترعة الطوارئ

وكان المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعلن استرداد ما يقرب من 15 فدان أملاك دولة شرق السكة الحديد على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول وذلك بعد إزالة العشش التي انشأت عليها بالمخالفة للقانون.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الأرض التي تم استردادها عبارة عن عشش ومباني دور أرضي مخالفة مخصص إزالتها وتم تنفيذ الإزالة وإزالة التعديات بالكامل وتسكين الأهالي بمشروع أهالينا 1 القريب من المكان ، مشيرا إلى أنه جارى حالياً دراسة الاستخدام الأمثل لمساحة الأرض المستردة .

كما أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أمس، أنه استكمالًا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة فى إزالة 113 عشة مقامة على أراضى الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1) .، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا فى المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.