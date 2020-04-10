اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يترأس حملة إزالات مخالفة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:07 م
محافظ القاهرة يترأس حملة إزالات مخالفة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام محافظ القاهرة يترأس حملة إزالات بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة مكبرة لإزالة 10 مبانى مقامة بدون ترخيص على جانبى ترعة الطوارئ بحي السلام أول، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية. 
 
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ستتصدى بقوة لكل محاولات البناء المخالف والعشوائي وسيتم الإزالة الفورية لكل التعديات على أملاك الدولة وتحويل كل المخالفين للنيابة العسكرية .
 
وحذر محافظ القاهرة المخالفين " أينما تكونوا ستدرككم يد القانون التى لن تستثنى أحدًا وسيتم فرض هيبة الدولة على الجميع “. 
 
محافظة القاهرة: استرداد 15 فدان أملاك دولة بمحيط محور ترعة الطوارئ
 
 
 
وكان المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعلن استرداد ما يقرب من 15 فدان أملاك دولة شرق السكة الحديد على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول وذلك بعد إزالة العشش التي انشأت عليها بالمخالفة للقانون.
 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الأرض التي تم استردادها عبارة عن عشش ومباني دور أرضي مخالفة مخصص إزالتها وتم تنفيذ الإزالة وإزالة التعديات بالكامل وتسكين الأهالي بمشروع أهالينا 1 القريب من المكان ، مشيرا إلى أنه جارى حالياً دراسة الاستخدام الأمثل لمساحة الأرض المستردة .
 
 
 
كما أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أمس، أنه استكمالًا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة فى إزالة 113 عشة مقامة على أراضى الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.
 
 
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1) .، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
 
 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا فى المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.
 
 

ترعة الطوارئ

القاهرة

تطوير العشوائيات

السلام

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة