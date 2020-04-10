محافظ الغربية: إزالة 38 حالة تعد على أراضى زراعية خلال يومين

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1350م2 بالوحدات المحلية شملت 4 حالات بمساحة 600 م2 بحي أول طنطا و 3 حالات بمساحة 750 م2 بحي ثان طنطا . كما تم إزالة 11 حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة 3588م2 بمركز المحلة الكبري ، وازالة 20 حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة 3120 م2 شملت حالة واحدة بمساحة 600 م2 (مباني) بحي أول المحلة الكبري، و 6 حالات بمساحة 655 م2 (مباني) بحي ثان المحلة الكبري، وحالتين بمساحة 200 م2 ( مباني) بمركز زفتي، و 3 حالات بمساحة 430 م2 (زراعة) بمركز قطور ، وحالة واحدة بمساحة 100 م2 (زراعة) بمركز كفر الزيات، وحالتين بمساحة 245 م2 (زراعة) بمركز السنطة، و3 حالات بمساحة 410 م2 (مباني) بمركز سمنود، وحالتين بمساحة 480 م2 (زراعة) بمركز بسيون.

وأكد المحافظ علي التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.