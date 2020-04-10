اليوم السابع
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محافظ الغربية: إزالة 38 حالة تعد على أراضى زراعية خلال يومين

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:39 م
محافظ الغربية: إزالة 38 حالة تعد على أراضى زراعية خلال يومين جانب من حملات الإزالة
الغربية محمد طارق

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شنت محافظة الغربية، حملات مكبرة لإزالة حالات التعدى علي أملاك الدولة من التعديات ومخالفات البناء العشوائي علي الأراضى الزراعية، في جميع قري ومراكز المحافظة، وأسفرت عن إزالة 38  حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 8028م2  خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء. 

 
وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1350م2 بالوحدات المحلية شملت 4  حالات بمساحة 600 م2 بحي أول طنطا و 3 حالات بمساحة 750 م2 بحي ثان طنطا . كما تم إزالة 11 حالة تعد في المهد على أراضى زراعية بمساحة 3588م2 بمركز  المحلة الكبري ، وازالة 20 حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة 3120 م2 شملت حالة واحدة بمساحة 600 م2  (مباني) بحي أول المحلة الكبري، و 6 حالات بمساحة 655 م2  (مباني) بحي ثان المحلة الكبري، وحالتين بمساحة 200 م2  ( مباني) بمركز زفتي، و 3 حالات بمساحة 430 م2  (زراعة) بمركز  قطور ، وحالة واحدة بمساحة 100 م2 (زراعة) بمركز  كفر الزيات، وحالتين بمساحة 245 م2  (زراعة) بمركز السنطة، و3 حالات بمساحة 410 م2 (مباني) بمركز  سمنود، وحالتين بمساحة 480 م2  (زراعة) بمركز  بسيون.
 
وأكد المحافظ علي التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عقد أمس ، إجتماعا موسعا لمناقشة إنشاء طريق مزدوج لربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر (طنطا كفر الشيخ)، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين.
 
ووجه الدكتور أحمد عطا جميع جهات الولاية بالمعاينة على الطبيعة وعمل مقايسات تمهيداً لإرسالها لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والإستقرار لجميع المستثمرين العرب والأجانب.
 
أكد نائب محافظ الغربية حرص الدولة علي إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى  تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الاحياء والمدن الجديدة والمحافظات ، كما تعتبر شرايين جاذبة للاستثمار .
 
 
 

 


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