اليوم السابع
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محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطالبية.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:50 م
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطالبية.. صور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات إزالة مخالفات البناء اليوم، كما تابع ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين مشيرا أن المحافظة تواصل مجهوداتها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

 

حيث قاد المحافظ حملات الإزالة التى تمت بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية مشددا على عدم التهاون فى إزالة المخالفات وقائلا " مش هسمح بأى تقصير فى إزاله المخالفات " . 

 

ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .

 

كما وجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتى المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائرى

رافق المحافظ خلال جولته رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة .

وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من ازالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشأت تم بناؤها على الأراضى املاك الدولة او تعديات على الاراضى الزراعية .

مشيرا أن الازالات التى يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (3)
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (3)

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (4)
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (4)

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (5)
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (5)

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (6)
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال (6)

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطال

 

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطالبي (1)
محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة مخالفات البناء بالعمرانية والطالبي (1)

 

 


الجيزة

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محافظ الجيزة

اخبار الجيزة

ازاله التعديات

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