اليوم السابع
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محافظ أسوان يزور المصابين بكورونا ويؤكد ضرورة تقديم الرعاية الفائقة للمرضى

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:28 م
محافظ أسوان يزور المصابين بكورونا ويؤكد ضرورة تقديم الرعاية الفائقة للمرضى محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم  بزيارة مستشفى العزل، للاطمئنان على الوضع الصحي لجميع الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد بإجمالي 71 مريض منهم 6 حالات بالعناية المركزة معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة والباقى حالتهم مستقرة.

واستمع  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  لتقرير مفصل عن كل حالة وبروتوكول العلاج المخصص لها والذى يطبق لمواجهة أعراض وتداعيات المرض في الدول المتقدمة والذى حقق نجاحاً كبيرا، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الفائقة للمرضى لأنه غير مسموح بتلقى أى شكوى منهم أو من الأطقم الطبية في ظل توافر كافة الإمكانيات للمستشفى والتى يجب أن يلتزم العاملين بها بالإجراءات الوقائية المشددة في التعقيم والتطهير المستمر، بجانب ارتداء الكمامات والقفازات، علاوة على الاهتمام النظافة العامة والتى سيتم تخصيص سيارة من شركة النظافة يومياً لرفع القمامة والمخلفات من المستشفى.

وأثناء تفقد  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  لمنطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان والتى شهدت ظهور بعض الحالات الإيجابية المصابة بمرض كورونا قرر خضوع عمارتين سكنية للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بالإضافة إلى تكليف مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها والحصول على احتياجاتهم اليومية.

كما قرر  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  خصم نسبة من المستحقات المالية لشركة النظافة بعد رصده لبعض تراكمات القمامة والمخلفات في الشوارع التى شملت جولته وخاصة البشارية وكسر الحجر وشرق البندر.

 مناشداً المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى بالشنقراب ، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش  بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم الخطوبة لشاب وفتاة ، مطالباً بأهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الإحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد.

كانت قد أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 55 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 6 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 12 حالة، بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة، باستثناء حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة قبل ذلك.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن مستشفى أسوان الجامعى أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت عقب نقلها ومحاولة علاجها داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضاً.

كما خرجت، أمس الخميس، حالتان جديدتان من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة.

 

 

 

 


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