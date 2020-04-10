محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في بيان لها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده لمدة محددة، وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، وتم تطبيق العزل الذاتى لبعض المنازل في منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذى أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري تنظم على مدار اليوم حملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والاحياء والقري والعزب، وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.



الحجر الصحي ببهتيم



بيان محافظة القليوبية



تطبيق الحجر الصحي ببهتيم