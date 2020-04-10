مجلس مدينة سفاجا يشن حملة نظافة عامة لرفع المخلفات من الشوارع

وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن المدينة تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أول بأول، فضلاً عن استكمال أعمال تطهير واصلاح أعطال المياه بأماكن متفرقة بالمدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن إدارة النظافة بالمدينة تمكنت من إنهاء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف الناتجة عن إزالة التعديات بمنطقه الثلاجة وكذلك تم رفع 10 اطنان مخلفات شجرية وصلبة بجوار قرية الحجاج ومنطقة الأشغال العسكرية في حملة لرفع الأتربة أمام الميناء .