اليوم السابع
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مجلس مدينة سفاجا يشن حملة نظافة عامة لرفع المخلفات من الشوارع

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:43 م
مجلس مدينة سفاجا يشن حملة نظافة عامة لرفع المخلفات من الشوارع جانب من اعمال حملة النظافة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن مجلس مدينة سفاجا حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات من الشوارع العامة، لرفع كفائتها.
 
وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن المدينة تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أول بأول، فضلاً عن استكمال أعمال تطهير واصلاح أعطال المياه بأماكن متفرقة بالمدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضحت أن إدارة النظافة بالمدينة تمكنت من إنهاء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف الناتجة عن إزالة التعديات بمنطقه الثلاجة وكذلك تم رفع 10 اطنان مخلفات شجرية وصلبة بجوار قرية الحجاج ومنطقة الأشغال العسكرية  في حملة لرفع الأتربة أمام الميناء .
 
وكانت المدينة انتهت من أعمال التطوير في المرحلة الأولي للمركز الصيانة ، وجاري البدء في المرحلة الثانية لأعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لأهالي المدينة خاصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها المدينة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


البحرالاحمر

سفاجا

حملات نظافة بسفاجا

مجلس مدينة سفاجا

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