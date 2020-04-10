مجلس مدينة العريش يعلن إخلاء الأسواق من الباعة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان، أنه نفذ عملية إخلاء لمنطقة سوق الخميس بالعريش وبقية الأسواق من الباعة، حيث أوضح البيان أنه استمرارا لتنفيذ خطة الإبقاء على شمال سيناء وخاصة مدينة العريش خالية من فيروس كورونا تم التأكد من خلو سوق الخميس تماما من أى مخالفين من الباعة وتم شن حملة مكثفة لإنهاء فرش أو تواجد أى بائع سواء من الوافدين أو المقيمين بالمدينة من الباعة المؤجرين أو الجائلين بالأسواق الأسبوعية بوسط المدينة .

سبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، الانتهاء من حملات منوعة استهدفت كليات ومقرات جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية.

وأوضح البيان أنه بناء على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة تم تنفيذ الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية فى إطار مواجهة كورونا .

وأشار البيان إلى أنه تم تغطية جميع مدارس وكليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الآلى، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشآت رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحى والمطاحن .وتابع البيان أنه جارى تنفيذ حملات تطهير للأسواق والمحلات التجارية، وفريق مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش يتكون من المهندس محمود فايز والمهندسة إلهام عايش والفنيين كمال السيد، ومحمد شحاتة، وفرج محمود، والسيد عبد الغفور، ومحمد عباس، وأحمد على، برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض .

كانت محافظة شمال سيناء أعلنت مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، إلى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .

وأضاف الغندور أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة ستتم يوميًا، فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وقال الغندور إنه سبق وتم تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة.