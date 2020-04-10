مبادرة لتجهيز وصيانة مستشفى دمياط التخصصى لتكون مستشفى عزل.. صور

دمياط - معتز الشربينى

أطلق عدد من أبناء محافظة دمياط، مبادرة "لتجهيز وصيانة مستشفى دمياط التخصصى"، التى تم اختيارها لتكون مستشفى عزل بدمياط .

وقام أعضاء المبادرة بتسليم مستشفى دمياط التخصصى 70 مرتبة، 70 مخدة بقيمة 75000 ألف جنيه، وتم تسليمهم لمخازن المستشفى بحضور مدير المستشفى الدكتور أحمد البلتاجى.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه وبناء على توصيات وزارة الصحة، بضرورة تخصيص مستشفى للعزل الصحى أساسية ومستشفيات إضافية بكل محافظة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، يجرى حاليًا الوقوف على كل التجهيزات وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة وأطقم التمريض، وكذا تزويد شبكة الغازات الطبية لاستيعاب عدد أكبر من الأسرة، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل مستشفى دمياط التخصصى كمستشفى عزل صحى بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى دمياط العام كمرحلة ثانية، إلى جانب تشغيل مستشفى اليوم الواحد برأس البر حال الحاجة الى ذلك، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات ستقوم بإستقبال المرضى طبقاً للخطة المعدة سلفًا من قبل الوزارة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، إلى أن اختيار تلك المستشفيات قد جاء بناء على ما أقرته اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة دمياط من قبل وفقاً لعدة معايير تشمل عدد الأسرة التى بها شبكة غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوافر وحدات الغسيل الكلوى وكذلك أجهزة التنفس الصناعى بما يتناسب مع عدد الأسرة.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مدير مديرية الصحة بتنفيذ جميع التكيفات لإتمام التجهيزات النهائية بتلك المستشفيات لاستقبال المرضى حين تحديد الوزارة لذلك.

شهادة شكر للمتبرعين

مراتب للمستشفى

مستشفى التخصصى

التبرع بمخدات