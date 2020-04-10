مبادرة لأصحاب محلات بالشرقية لتخفيض الإيجارات خلال أزمة كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

دشنت مجموعة من أصحاب المحلات بالشرقية، مبادرة للمطالبة بتأجيل قيمة إيجارات، كمساهمة منهم في تخفيف الأعباء المادية عليهم، بسبب أزمة الكورونا، التي لاقت استجابة من الملاك وبادر بعضهم بتخفيض القيمة.

ويقول محمد عرفة مدشن المبادرة لـ"اليوم السابع"، إنهم كأصحاب محلات تجارية، وقع عليهم ضرر مادي شديد بسبب القرارات الاحتزارية لمنع فتشي فيروس الكورونا، وتوقف حركة البيع والشراء معهم، في حين عليهم التزامات مادية كبيرة، كأقساط وإيجارات وأجور عمال وغيرها، ما دفعهم لتدشين تلك المبادرة وأطلق هاشتاج "نص الإيجار لأن الضرر عليا وعليك".

وتابع شكلنا مجموعة وبدأنا نخاطب ملاك الأصليين في مناطق "القومية وفلل الجامعة" وهي مناطق تجارية بالزقازيق وخاصة أن الإيجار المحل يصل 30 ألف شهريًا وهو مبلغ كبير في ظل الظروف الحالية، فاستجاب بعضهم وبدأ تخفيض القيمة الإيجارية لهذا الشهر والبعض رفض، مشيرًا أن المبادرة وجدت انتشارًا في المدن وانتقلنا لعدد المدن لإقناع الملاك.

ويعرب هاني موسي، صاحب محل عن شكره للمالك الذي استجاب للمبادرة ورفض تحصيل الإيجار، بينما يقول هاني البغدادي إن المالك تنازل عن ربع شهر لمدة ثلاثة شهور، ويقول أحمد السيد متولي أننا كمالك بادرت بإعفاء أصحاب الورش المستأجرة في عقاري من إيجار.

كانت نفذت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.