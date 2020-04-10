اليوم السابع
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خالد صلاح
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ماليزيا تمدد العمل بقيود كورونا حتى 28 أبريل

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:58 ص
ماليزيا تمدد العمل بقيود كورونا حتى 28 أبريل برلمان ماليزيا- صورة أرشيفية
(رويترز)

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مددت ماليزيا اليوم الجمعة قيود الحركة والسفر التي تهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 28 أبريل .
 
وكان من المقرر أن تنتهي القيود التي فرضت لأول مرة في 18 مارس  في 14 أبريل. وتشهد ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جنوب شرق آسيا حيث تم الإعلان عن أكثر من 4200 إصابة بما في ذلك 118 حالة جديدة اليوم الجمعة.
 
وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب تلفزيوني "قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن نتمكن من القول إن البلاد خالية من الفيروس".
 

وكانت ماليزيا أعلنت عن 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مما رفع الإجمالي إلى 4228 حالة حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أكبر عدد من الإصابات في المنطقة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات 67.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبرى يعقوب، أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.
 
وقال الوزير إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث أن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.
 
 

 


فيروس كورونا

الوباء

ماليزيا

كوالالمبور

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