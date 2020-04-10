ماليزيا تمدد العمل بقيود كورونا حتى 28 أبريل

(رويترز)

مددت ماليزيا اليوم الجمعة قيود الحركة والسفر التي تهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 28 أبريل .

وكان من المقرر أن تنتهي القيود التي فرضت لأول مرة في 18 مارس في 14 أبريل. وتشهد ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جنوب شرق آسيا حيث تم الإعلان عن أكثر من 4200 إصابة بما في ذلك 118 حالة جديدة اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب تلفزيوني "قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن نتمكن من القول إن البلاد خالية من الفيروس".