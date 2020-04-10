اليوم السابع
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مالطا تستقبل مهاجرين بعد إنقاذهم رغم الحظر بسبب كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:56 م
مالطا تستقبل مهاجرين بعد إنقاذهم رغم الحظر بسبب كورونا مركب مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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نزلت مجموعة من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا على ساحل مالطا، بعد غرق قاربهم فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، فى مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة الجزيرة،  ووقع الحادث، بعد ساعات من إعلان حكومة مالطا، أنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين بعدما أغلقت موانئها فى ظل حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
و ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، خلال العملية، أنقذت القوات المسلحة فى مالطا 64 مهاجرا من قارب كان يغرق قبالة جنوب الجزيرة، وتم نقلهم إلى الشاطئ.
 
وذكر بيان لحكومة الجزيرة، أن زورق دورية راقب قارب المهاجرين لبضع ساعات قبل ذلك.
 
وأكد البيان، أن مالطا لا يمكنها أن تكفل انقاذ المزيد، ولن تسمح بنزول أى أشخاص يجرى إنقاذهم على سواحلها، لأنها تعانى من شح الموارد بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.
 
واستقبل جنود يرتدون ملابس واقية المهاجرين الجدد بعد منتصف الليل بقليل، وذكر البيان، أنهم سيبقون جميعا قيد الاحتجاز.
 
وفرضت مالطا إجراءات حجر صحى لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إليها وأغلقت المدارس، وناشدت السكان البقاء فى منازلهم خلال فترة الطوارئ.
 
وكشفت بيانات حكومة مالطا تسجيل أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، فى حين تم تسجيل 319 حالة إصابة بالمرض فى الجزيرة حتى يوم الخميس.
 
وأعلنت مالطا يوم الخميس أنها لن تسمح لقوارب اللاجئين من الآن فصاعدا بالرسو على سواحلها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
 

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