للوقاية من كورونا .. حملات مكبرة لفض التجمعات فى شواطئ العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي العجمي غرب الإسكندرية ، حملات لمتابعة مستمرة لتنفيذ قرار غلق الشواطى أمام الرواد، بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والمستشار السيد موسى رئيس الحي ،بمواصلة المرور علي شواطئ حي العجمي الدخيلة ،والبيطاش ،الهانوفيل ،شاطئ أكتوبر النخيل ،الصفا ،و الزراعيين لمنع وتفريق أي تجمعات للمواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كرونا المستجد حفاظا علي المواطنين و وقاية لهم من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد

من جهه أخرى وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء و توجيهات اللواء محافظ الإسكندرية بمتابعة ورصد حالات البناء المخالف والتصدي لها بكل حزم و تكثيف حملات الإزالة الفورية

شن حى العجمى حملة مكبرة ،بناء على تعليمات المستشار رئيس الحي و سكرتير عام الحي ،حيث قام حي العجمي بتنفيذ قرار لإزالة رقم 159لسنة 2020 وذلك بإزالة دور أرضي بالطريق الساحلي بعد مدخل الصفا منطقة أبو تلات بحري

فيماواصل حى العجمى ،حملات التطهير،حيث تم تطهير مبنى ومحيط بنك مصر فرع البيطاش، محيط مستشفى العوضى بالبيطاش، محيط مستشفى العجمى العام المخصصة للحجر الصحى، محيط مستشفى فاطمة الزهراء،منطقة منشية العلماء

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء



احد شواطئ العجمى



الشواطئ



العجمى



حملات على شواطئ العجمى



شواطئ العجمى 2