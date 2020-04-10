فيديو.. "للأطباء" تعرف على ترتيب ارتداء وخلع الواقيات لحماية نفسك من كورونا

كتبت آية دعبس

قدمت الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفي الزاوية الحمراء، شرحا تفصيليا لكافة أعضاء الفرق الطبية، لخطوات إرتداء وخلع الواقيات الشخصية قبل الإجراءات التى يحتمل أن ينتج عنها، أى رذاذ، مثل أخذ مسحة من الأنف والفم أو التشفيط من القصبة الهوائية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وقالت سوزى، خلال فيديو، نشرته النقابة العامة للأطباء: لابد من التأكد أولا من توفر كافة المستلزمات التى يحتجها عضو الفريق الطبى، ثم نزع أى اكسسوارات فى اليد، سواء خواتم أو ساعات اليد، ثم ارتداء الحذاء المخصص للعمل بالمستشفى، ويتبع ذلك غسيل الأيدى بالماء والصابون فى حال توافر ذلك، أو بالكحول، وتوصيل الكحول لكافة تفاصيل اليد، مع ضرورة الاهتمام بقص ظافر اليد.

وأضافت: أول قطعى يتم ارتدائها هى "الجاون" ويتم ضبطه على مقاس الرقبة تماما، ثم تغطية شعر الرأس كاملا بواقى الرأس، ثم ارتداء الماسك بداية من الأنف، وصولا إلى أسفل الفم، والضغط على جوانب الماسك أو الكمامة من الماسك للتأكد من إغلاقه تماما من جانبى الأنف، ثم يتم ارتداء واقى العين، لتغطية الوش كاملا، وأخيرا القفازات الطبية".

أما للتخلص من تلك الملابس بعد الإنتهاء من التعامل مع المرض، فقالت: يتم البدء بالجاون، ونزعه وصولا للقفازات، على أن يتم إخفاء الطبقة الخارجية له، بطية عدة طبقات للداخل، ثم يتم غسيل الأيدى بالكحول مجددا، لوجود احتمالات من تسرب بعض الميكروبات الموجودة على الأسطح لأيدى الطبيب، وذلك قبل التعامل مع واقيات الوجه، وأخيرا يتم إزالة واقى العين، والماسك، وغطاء الرأس، ويتم وضع كحول للمرة الثالثة، ونزع الحذاء، وارتداء نظيره الشخصى، مشيرة إلى أن اتباع تلك الخطوات يحمى الأطقم الطبية من انتقال الفيروس لهم.