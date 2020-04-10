فيديو كمامة لكل مواطن.. شباب يوزعون الكمامات بعد توصية الرئيس

كتب: أسامة طلعت

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أثار حماس الشباب، فبعد توصية الرئيس بتوزيع الكمامات إذا استدعت الظروف، بدأ عدد من الشباب توزيع الكمامات وقفازات اليد والتعقيم على المارة في الشارع.

وقال أحد الشباب المشارك فى الحملة التي تعمل تحت شعار "عشان أهالينا"، إن توزيع الكمامات وأدوات التعقيم ضمن مبادرات تنم عن المسؤولية المجتمعية، ونتمنى أن يقوم الجميع بذلك دون التقيد بأى عوائق، حيث إن هذه المبادرة مستمرة منذ أسبوعين، لكنها استطاعت أن تصل لخمسة ملايين شخص، ونستهدف الوصول قريبا لعشرة ملايين.

وأضاف، أن المصريين يجب أن يكونوا أكثر وعياً، لأن هناك أزمات حدثت فى بعض الدول بسبب الاستهتار، ولا نريد الوصول لهذه المرحلة في بلادنا.