اليوم السابع
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غلق وتشميع 9 محلات لمخالفتها قرارات الحظر فى البحيرة

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:42 م
غلق وتشميع 9 محلات لمخالفتها قرارات الحظر فى البحيرة غلق محلات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة القيادات التنفيذية بتفعيل كل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ علي أرواح المواطنين وذلك كتدبير احترازي لمنع إنتشار فيروس كورونا .

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة  وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة وقوات الأمن.
 
وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 9 محلات تجارية، بمركز كوم حمادة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

 


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