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غلق أبواب كنيسة القيامة فى عيد الفصح لأول مرة منذ 100عام.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:24 ص
غلق أبواب كنيسة القيامة فى عيد الفصح لأول مرة منذ 100عام.. صور كنيسة القيامة
كتب محمد جمال

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للمرة الأولى منذ نحو 100 عام، لن تستقبل كنيسة القيامة، التي أغلقت أبوابها بسبب فيروس كورونا المستجد، الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة، ويأتي إغلاق الكنيسة في وقت تحاول العائلات المسيحية التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات، وأغلقت السلطات الأماكن الدينية أمام الزوار، ومن بينها كنيسة القيامة التي يعتقد المسيحيون أن يسوع المسيح دفن فيها، بعد أن صلبه الرومان في عام 30 أو 33 ميلادية، وهم يتوافدون عليها بعشرات الآلاف خلال العيد.

أبواب كنيسة القيامة
أبواب كنيسة القيامة

 

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة الأحد المقبل، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 من الشهر الجاري، وأوردت الوكالة أن 6 من رجال الدين فقط، سيحضرون القداس الذي سيترأسه المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران، بييرباتيستا بيتسابالا، داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 شخص حضروه العام الماضي.

التضرع والدعاء على الأبواب
التضرع والدعاء على الأبواب

 

وأكدت الكنيسة أنها ستبث القداس لرعاياها عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت الأحد الماضي خلال قداس أحد الشعانين الذي بث باللغة العربية، وحضره أكثر من 60 ألف شخص حول العالم معظمهم من منطقة الشرق الأوسط.

غلق أبواب الكنيسة
غلق أبواب الكنيسة

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

رجال الدين بالكنيسة
رجال الدين بالكنيسة

 

غلق أبواب كنيسة القيامة
غلق أبواب كنيسة القيامة

 

كنيسة القيامة (2)
كنيسة القيامة (2)

 

كنيسة القيامة
كنيسة القيامة

 


كنيسة القيامة

فلسطين

الرومان

كورونا

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