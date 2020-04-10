اليوم السابع
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ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة لاختطافهم طفلا مقابل فدية بسوهاج

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:36 م
ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة لاختطافهم طفلا مقابل فدية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، من كشف غموض قيام ملثمين باختطاف طفل من دابه أثناء السير بالشارع برفقة شقيقته بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابن عم والد الطفل المختطف بالاتفاق مع آخرين.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بتلقى المركز بلاغا عن اختطاف طفل من الطريق العام أثناء عودته للمنزل برفقة شقيقته، وأن المختطفين طبقا لرواية شقيقته كانا ملثمين ويستقلان دراجة بخارية.

وعلى الفور، ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام، قرر اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث بإشرافه ورئاسة المقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركزى العسيرات والمنشأة والرائد إسلام كريم رئيس وحدة مباحث المنشأة ومعاونى مباحث المركز.

تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص تعاملات والد الطفل وآخر شاهد رؤية والخلافات التي تربط عائلة الطفل مع عائلات أخرى، وتبين أن الطفل المبلغ بإختطاف يوسف.ح.م 7 سنوات أثناء عودته وشقيقته عقب شراء بعض المتطلبات ممتطين لدابه وقيام شخصين ملثمين، يستقلان دراجة بخارية باختطاف الطفل وتركا شقيقته وفرا هاربين، وبعدها تلقى أهلية المجنى عليه اتصالا هاتفيا من الخاطفين طالبين فدية مقابل إطلاق سراحه.

وفى وقتا لاحق عثر على الطفل بأحد المناطق بقرية كوم بدار دون حدوث أى مكروه له، وباستجواب الطفل أكد عملية الاختطاف على النحو السابق، وأنه لم يتعرف على الخاطفين.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثناء.م.ع زوجة ابن عم والد الطفل، والتى اتفقت مع "عبد الرحمن.ن"  ومصطفى . م . ا وحسين . ا . ع، حيث قام الثانى والثالث بارتكاب عملية الخطف باستخدام الدراجة البخارية وهم ملثمين.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمناقشتهما اعتروفوا بالتخطيط لخطف الطفل مقابل فدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1666 إدارى مركز المنشأة، وتولت  النيابة العامة للتصرف.


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