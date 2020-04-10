صور.. "مياه مطروح" تواصل تطهير الشوارع والأحياء السكنية لمواجهة فيروس كورونا

مطروح - حسن مشالي

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الجمعة حملاتها المكثفة، بالتعاون مع أجهزة محافظة مطروح، عملها في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال أعمال الرش والتطهير، للشوارع والأماكن العامة في المناطق والأحياء السكنية المختلفة، في جميع مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها محافظة مطروح للوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن شركة مطروح، كانت سباقة في المشاركة في أعمال التطهير، وتغطي أعمالها جميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، ومشاركة فرق التطهير بالشركة، مع استخدام أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بالتطهير، والتي يتم خلطها بالمياه، قبل أعمال الرش والتعقيم.

وأشار رئيس شركة مياه مطروح، إلى أنه سبق تنفيذ أعمال التطهير لشوارع ومنشآت مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة شركتي البحيرة والإسكندرية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تطهير شوارع ومناطق مدينة العلمين القديمةا، ومدن الحمام والضبعة والنجيلة وبراني والسلوم، إضافة إلى مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ويجري تكرار عمليات الرش والتطهير يومياً، لتغطية جميع المناطق.

على جانب آخر تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها يومياً ووقت حظر التجوال، واستغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال فترة المساء بشكل يومي، عقب بداية تطبيق حظر التجوال، في رش الشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة، لمنع انتشار الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة

و تقوم أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 5 نقاط للتمركز على الطرق عند مداخل المدينة، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع



شركة مياه مطروح تواصل حملاتها لتطهير الشوارع