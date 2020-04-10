صور.. مدينة نخل بوسط سيناء تواصل حملات التعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة نخل بوسط سيناء ، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أعمال تطهير لشوارع ومنشآت المدينة، وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تتم أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا انه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، والمنشآت الخدمية .

وذكر " فرج " أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة نخل، وإدارة الشباب والرياضة ومحطات الوقود ، والمساجد، الوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين، مشيرا إلى أن مجلس المدينة يتابع أعمال التطهير والتعقيم بجميع المناطق العامة والحيوية التى لاتزال جارية.

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن الانتهاء من تنفيذ حملة تعقيم لمنشآت و شوارع بحى المساعيد غرب مدينة العريش. تم خلال الحملة تطهير بعض الأماكن الحيوية بالحي منها مبني الحي والسوق التجاري وموقف السيارات والبريد والسنترال، وهى أماكن تشهد تجمع الكثير من الأهالي ومنتفعين بالخدمات الحكومية وتعد من الاماكن الاكثر ازدحاما. وتضمنت أعمال التعقيم رش وتطهير الابواب والمحال التجاريه والحوائط وجدران الواجهة الاماميه والشبابيك وكذا الطرقات والارضيات ومجلس مدينة العريش ينفذ حملة نظافة محيط محطة المياه .



















