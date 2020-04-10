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صور.. قيادات مدينة إسنا والعمد والمشايخ يتابعون بدء العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:48 ص
صور.. قيادات مدينة إسنا والعمد والمشايخ يتابعون بدء العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا بدء العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة لمتابعة أعمال بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا، حيث تم البدء فى عمل الجسات اللازمة لتحديد أماكن مواسير المياه وخطوط التليفونات وإستكشاف المياه الجوفية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدن وقرى الأقصر.

وقال المهندس محمد عشرى خلال الجولة، أنه تم توريد المواسير والفورم وكل الخامات الخاصة بالموقع، وتم ترتيب العمل بدءاً من الوصلات الفرعية والخطوط الرئيسية وجارى تنفيذ ذلك، وذلك بحضور محمود طه رئيس قسم المشروعات بالنمسا، والمهندس محمد سيد مسئول عن شركه التنفيذ، والمهندس ياسر النمر مفوض عن شركه المقاولين العرب، والمساحين والفنيين والعمالة والمعدات اللازمه لبدء العمل، وبحضور بعض الأهالى والقيادات الشعبية للمساعدة وتذليل العقبات، ومنهم العمدة أبو المكارم عبدالجليل، وعمر الشحات والكابتن عبد المعز النميرى ومحمود دشيش، والدكتور وائل على صلاح السيد وأيمن عبد الرضى وخالد عطية وكل أهالى النمسا على قلب رجل واحد لمساندة إنشاء المشروع، وأيضاً جارى بدء العمل بقرية المساوية خلال أيام، كما جارى البدء فى إجراءات التخصيص بقريه القرايا حتى يكتمل فى جميع قرى الوحدة المحلية.

وكان قد قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة بالتنسيق مع إدارة التموين باسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، وذلك فى إطار تعليمات المستشار محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وبناء على الخطة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بتشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال، وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 5 محاضر صلاحية وعدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية وذلك بقرية الدير، وأكد محمد سيد سليمان رئيس المركز بأن الحملة مستمرة يوميا لضبط الاسواق والاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

العشرى يتابع بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا
العشرى يتابع بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا

 

بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا
بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا

 

قيادات مدينة إسنا والعمد والمشايخ يتابعون بدء العمل فى مشروع الصرف
قيادات مدينة إسنا والعمد والمشايخ يتابعون بدء العمل فى مشروع الصرف

 


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