صور.. فض أسواق "باكوس" و"فلسطين" و"نجع كتاب" بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية حملات فض الأسواق العشوائية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا،وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.

وشن حى العامرية حملات مكبرة على الاسواق العشوائية التى شهدت إزدحاما، تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع، بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحى ومدى الإلتزام بالإغلاق وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتم فض ورفع الاسواق المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهى سوق فلسطين وسوق نجع كتاب.

فيما شن حى شرق حملة مكبرة سوق باكوس وشوارع، مصطفى كامل ومحطة السوق والجلاء بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تم شن حملة برئاسة المهندسة سحر شعبان، لفضّ التجمعات وإزالة الإشغالات والمخالفات في سوق باكوس وشوارع، الجلاء ومصطفى كامل ومحطة السوق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بحضور العميد شريف حسني نائب مدير الإدارة، ووحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان ،وخلال الحملة تم التحفظ على كافة الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق، وإيداعخا بمخازن شرطة المرافق كما تم التنبيه بمنع التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



ازدحام الاسواق



الباعة على مسافات متباعدة



حملات فض الاسواق 2



سوق العامرية