صور.. طلاب التربية الرياضية بالعريش يعقمون العمارات السكنية بحى الريسة

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى 14 طالبا بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش من حملة رش وتعقيم تطوعية استهدفوا خلالها 35 عمارة سكنية بحى الريسة شرق العريش وعددا من منشآت الحى والسوق .

وقال الدكتور مصطفى المالح ، المشرف على مجموعة الشباب المشاركين فى الحملة 6 طالبات و8 طلبة بكلية التربية الرياضية بالعريش، إنه تم تنفيذ الحملة بتعاون مشترك بين رئاسة حى الريسة ، ومديرية الطب البيطرى، واثناء تواجد الشباب قاموا بالتوعية داخل المنازل حول طرق الوقاية من خطر كورونا.

وأشار "المالح" إلى أن إجمالى ما تم الانتهاء من تعقيمه وتطهيره 35 عمارة سكنية و70 مداخل للعمارات، والسوق، ومقر المركز الصحى، والمحلات التجارية، والمعهد الفني التجاري، ومصلحة الأحوال المدنية.

وكانت 10 فتيات بشمال سيناء نفذن حملات توعية استهدفت أسر الشهداء والمصابين من السيدات والأطفال .

وخلال الحملة قدمت الفتيات إرشادات توعوية ومطبوعات توضح مخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة به، وهدايا للأطفال .

وقال محمد ابوهانى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذة للحملة ، إنها تأتى فى إطار مبادرة احمى نفسك احمى بلدك التى قامت بها الدولة ، وتم على مدار أربعة أيام بتنظيم زيارات منزلية لعدد 250 اسرة من أسر الشهداء والمصابين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من مرض كورونا ، وتم توزيع حقيبة ثقافية للاطفال على كل اسرة تحتوى على قصص توعية للاطفال وكراسات رسم والوان وعلب الوان وصلصال مساعدة للأطفال على المكوث فى المنزل وحمايتهم من أخطار التعرض للاصابة كما تم توزيع مواد غذائية .

وأشار إلى أنه شاركت فى الحملة 10 متطوعات من الفتيات لسهولة تنفيذ حملة طرق الابواب للمنازل وذلك للحفاظ على العادات والتقاليد.

وكان 30 شابا من ابناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء نفذوا حملة تعقيم وتطهير لحى الكوثر ، برعاية ودعم من مركز شباب الكوثر .

وقال سالم صقر ، مدير مركز شباب الكوثر لـ"اليوم السابع"، إن الشباب تطوعوا للقيام بهذا الدور من اجل تعقيم شقق وبنايات سكنية كما قاموا بتعقيم وتطهير مركز شباب الكوثر وحي الكوثر ومكتب البريد ومكتب التموين والشؤون الاجتماعية بالشيخ زويد.

وأشار إلى أن فريق العمل من الشباب المتطوعين هم فريق بمجموعات الجوالة والتطوع بمركز شباب الشيخ زويد ، وينفذون حملات التعقيم بشكل متواصل كما يقدمون جهود فى عملية تنظيم صرف المعاشات لكبار السن بمكتب البريد .

كما شهدت مناطق مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام 12 من الشباب المتطوعين بجولات ميدانية استهدفت سكان القرى شرق مدينة بئر العبد .



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة